الناصرية :موظفو الموارد المائية ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الرواتب - تقرير مصور

2019/03/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

نظم العشرات من موظفي مديرية الموارد المائية في ذي قار اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين رواتبهم وشمولهم بتوزيع الاراضي السكنية.

وتجمع الموظفون امام بناية الدائرة في الناصرية وهم يحملون لافتات كتب عليها ( مطالب موظفي وزارة الموارد المائية حق مشروع ) و ( نطالب باعلان درجات الحذف وا

شبكة اخبار الناصرية:نظم العشرات من موظفي مديرية الموارد المائية في ذي قار اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين رواتبهم وشمولهم بتوزيع الاراضي السكنية.وتجمع الموظفون امام بناية الدائرة في الناصرية وهم يحملون لافتات كتب عليها ( مطالب موظفي وزارة الموارد المائية حق مشروع ) و ( نطالب باعلان درجات الحذف والاستحداث) و (نطالب بتثبيت العقود والاجور اليومية).وقال رئيس قسم التنفيذ في مديرية الموارد المائية عبد الرضا سنيد لشبكة اخبار الناصرية ، ان الوقفة الاحتجاجية هذه ستتواصل ودون التاثير على سير العمل بهدف المطالبة بالحقوق المشروعة للموظفين .

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