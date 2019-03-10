المساري: إطلاق 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد

2019/03/10 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد معاون محافظ بغداد لشؤون التربية، صبار المساري، اليوم الأحد، 10 آذار، 2019، أن الحكومة أطلقت 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد.

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