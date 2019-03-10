ايران تعلن عن إنجازاتها النووية في هذا الموعد

2019/03/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قال صالحي، إنه "سيتم يوم 9 نيسان المقبل، عرض عدد ملحوظ من المنجزات العلمية والبحثية الجديدة".وأضاف، أن "جميع هذه المنجزات قد تحققت بجهود الباحثين الإيرانيين في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".انتهى...س ح

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