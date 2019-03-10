2019/03/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، سيطرة مقاتليها على مواقع تابعة للجيش اليمني بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

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