اكتشاف كائنات تعيد إنبات رأسها بعد قطعها

2019/03/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اكتشاف علمي غير مسبوق، عثر العلماء مؤخرا على كائنات قادرة على إعادة نمو رأسها بعد قطعها، بما في ذلك الدماغ.

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