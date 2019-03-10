مقداد البغدادي: البرلمان جزء من منظومة الفساد وينبغي ان يبدأ اصلاح نفسه اولا بالقضاء على المحاصصة

2019/03/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مقداد البغدادي عضو الجمعية الوطنية سابقا اليوم الأحد المصادف ١٠ / ٣ / ٢٠١٩ حول جهود مكافحة الفساد عبر البرلمان معتبرا ان البرلمان العراقي نفسه جزءا من منظومة الفساد ما دام يستخدم المحاصصة سبيلا لتوزيع المناصب وتقاسم المغانم.وقال البغدادي لوكالة نون ان الغريب ان تجتمع الرئاسات الثلاث ورؤساء الجهات الرقابية بالدولة في البرلمان ببداية فصله التشريعي الثاني لتنظيم جهود مكافحة الفساد والبرلمان نفسه جزءا من هذه المنظومة ما دام يستخدم المحاصصة سبيلا لتوزيع المناصب وتقاسم المغانم.وأضاف: ان اول خطوة في محاربة الفساد يجب ان تبدأ من البرلمان نفسه بإلغاء المحاصصة في الاستيزار والتوظيف وتشكيل اللجان وبتحديث منظومة القوانين والتشريعات التي تحد من الفساد وفرض اقسى العقوبات على الفاسدين لتكون رادعا لمن تسول له نفسه الاقتراب او المساس بالمال العام.وختم مقداد تصريحه بالقول: اذا كانت محاربة الفساد تحتاج الى التشريعات الصارمة وقوة القانون في تنفيذها فإنها تحتاج أيضاً الى بناء مؤسسي رصين يضمن استمرار ملاحقة الفاسدين دون استثناء او محاباة.

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