الحشد الشعبي يعزز اجراءاته الأمنية لتأمين ذكرى استشهاد الإمام الهادي (ع) في سامراء ( فيديو)

2019/03/10 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز الحشد الشعبي، الأحد، إجراءاته الأمنية بالتزامن مع توافد الزائرين الى سامراء المقدسية لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام.وقال موفدنا, ان الويه الحشد الشعبي كثفت إجراءاتها وانتشارها الأمني في مدينة سامراء والمناطق النائية والبساتين ضمن قاطع المسؤولية بالتعاون الاستخبارات والأجهزة الأمنية, مبينا ان اعداد كبيرة من الزائرين وصلت الى المدينة ...

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