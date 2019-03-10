تفاصيل اتفاق على “الغاء ” ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية

2019/03/10 | 13:25

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بغداد -عراق برس-10آذار/ مارس: كشف تحالف “الفتح”، الاحد ، عن تفاصيل الاتفاق مع سائرون القاضي بإلغاء ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية، مقابل الموافقة على أي مرشح يطرح من الفتح.

وقال النائب عن تحالف “الفتح”، كريم عليوي المحمداوي، في تصريح صحفي ، إن “جلسة أمس كانت استضافة لرئيس الوزراء والجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، لمعالجة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وطرح عبد المهدي المجلس الأعلى للفساد الذي يتخذ موقعاً للسيطرة على الفساد”.

وبين، أن “البرلمان اقترح رفع يد السياسي عن الفاسدين لان الفاسد في الحكومة مدعوم من حزبه السياسي ومنع التدخلات السياسية في مفاصل الدولة بالإضافة الى الغاء مكاتب المفتشية لكافة مفاصل الدولة”.

واكد، أن “الفتح وسائرون وصلوا الى خطة إيجابية لرسم طريق ترشيح الوزرات”، مؤكدا أن “الفياض أصبح خارج لعبة التشكيل الوزاري ويكون هنالك اتفاق مع رئيس الوزراء على ان يكون الفياض معاون رئيس الوزراء للشؤون الأمنية وتبقى الدفاع والتربية والعدل سيكون الاتفاق عليها في الأيام القادمة”.

وبين، أن “أي شخصية ستطرح من قبل الفتح بخلاف الفياض سيكون عليها موافقة من قبل سائرون”، مبيناً أنه “توجد شخصية لدى الفتح لا نريد الفصح عن اسمه أو ان يظهر للإعلام”.انتهى (1)

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