جنيفر لوبيز تعلن خطبتها

2019/03/10 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جينفر لوبيز

أعلنت المغنية والممثلة الأمريكية جنيفر لوبيز الشهيرة عن خطبتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”.

حيث نشرت لوبيز صورة لخاتم الخطوبة باصبعها وعلقت على الصورة بوضع “إيموجي” لقلوب كثيرة.

ومن جانبه غرد صديقها لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز على صفحته على موقع تويتر بالصورة نفسها وعلق عليها قائلا: “لقد قالت نعم”.

وذكرت مجلة “بيبول” الأمريكية عن مصادر إن رودريجيز خطب لوبيز يوم السبت بينما كانا يقضيان عطلة في جزر الباهاما.

يذكر ان لوبيز هي أحد أشهر المغنيات والممثلات الأمريكيات، وهي تبلغ من العمر 49 عاما، ولديها طفلين تؤام.

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