فرقاطة تركية تصل قاعدة عسكرية عربية

2019/03/10 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الفرقاطة التركية "كوكجه أدا"، السبت، إلى قاعدة عسكرية عربية تطل على البحر الأحمر.

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