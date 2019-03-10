معوقات النظام الديمقراطي في العراق؟!

2019/03/10 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائز ابراهيم بعد ان اصبح العراق ساحة لتلاقي الصراعات السياسية، اصبح بلداً يعاني من فراغ سياسي وامني ، وبهذا اصبح قضية في غاية الحساسية والتشابك .وبعد سقوط النظام البعثي اصبح هناك تغيير في نظام الحكم من الدكتاتورية الى الديمقراطية وكان الهدف من التغيير ان يتمتع الشعب بالامن و الاستقرار والتوجه نحو حياةً افضل .[…]

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