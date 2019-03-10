2019/03/10 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شكري بشارة: أبلغت الجانب الإسرائيلي برفض استلام أموال الضرائب منقوصة قناة الغد.

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