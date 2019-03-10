2019/03/10 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/التربية تطلق 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد

10/03/2019 13:23:00 PM |

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واع بغداد

أعلن معاون محافظ بغداد لشؤون التربية، صبار المساري، اليوم الأحد، أن الحكومة أطلقت 13 ألف درجة وظيفية جديدة في بغداد.

وقال المساري، في تصريح صحفي تابعته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع ) إنه "لدينا تعيينات وظيفية ضمن قطاع التربية في محافظة بغداد".



مشيراً إلى وجود "13 ألف درجة وظيفية بعد وضع ضوابط معينة لقبول المتقدمين على هذه الوظائف".

وأضاف أنه "كان من المؤمل أن يتم الفرز والتخصيص للدرجات الوظيفية قبل شهر من الآن؛ ولكن حصل التأخير بسبب إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المحاضرين على العقود بالتقديم على الوظائف المقررة".

كما أكد أن "بغداد تضم نحو 6 آلاف من المحاضرين ضمن قطاع التربية والذين قدموا خدمة كبيرة جداً لمدارس العاصمة وخاصة في أطراف بغداد والتي تعاني كثيراً من نقص كبير في الكوادر التدريسية" مبيناً أنه "من الصعب الزج بجميع المحاضرين ضمن الوظائف الحكومية المتاحة على الملاك الدائم".

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