البرلمان يعتزم استجواب هؤلاء الوزراء خلال الجلسات القادمة

2019/03/10 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكد النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، حسن المسعودي، الاحد، ان جلسات البرلمان القادمة ستشهد استجواب عدد من الوزراء للوقوف على استعداداتهم وخططهم.وقال المسعودي في تصريح صحفي، ان “جلسات مجلس النواب القادمة ستشهد استجوابات واستضافات لوزراء الكهرباء والبلديات والموارد المائية وبعض الوزارات الخدمية التي على تقارب مباشر مع المواطن”.واضاف ان “هذه الاستضافات والاستجوابات ...

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