عبدالمهدي يكشف عن 40 ملف فساد تشمل أغلب مفاصل الدولة العراقية

2019/03/10 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتحدث رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، عن وجود أكثر من 40 ملفاً ضمن خارطة عرضها أمام جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس السبت.وقال عبدالمهدي في كلمته خلال الجلسة: "دعوني أطرح لكم الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، نعرف الهيكليات الداخلية، كيف تعمل، أين تعمل، في أي منطقة، من هم الأشخاص الأساسيون، وبالتالي نستطيع فعلاً أن نلاحقهم".وذكر رئيس الوزراء العراقي أن هناك 40 ملفاً ضمن خارطة الفساد وهي:1- تهريب النفط 2- ملف العقارات 3- المنافذ الحدودية4- الجمارك5- تجارة الذهب وتهريبه6- السجون ومراكز الاحتجاز7- السيطرات الرسمية وغير الرسمية8- المكاتب الاقتصادية بالمؤسسات والمحافظات والوزارات9- تجارة الحبوب والمواشي10- الضرائب والتهرب منها 11- الاتاوات و "القومسيونات"12- مزاد العملة والتحويل الخارجي 13- التقاعد14- ملف السجناء 15- ملف الشهداء16- المخدرات 17- تجارة الآثار 18- الزراعة والأسمدة والمبيدات19- تسجيل السيارات والعقود والأرقام20- الاقامة وسمات الدخول 21- الايدي العاملة الاجنبية22- الكهرباء23- توزيع الادوية 24- توزيع البطاقة التموينية 25- الرعاية الاجتماعية 26- السلف المالية المصرفية 27- التعينات 28- بيع المناصب29- العقود الحكومية 30- تهريب الحديد والسكراب وغيرها31- الامتحانات وبيع الأسئلة 32- المناهج التربوية وطباعة الكتب 33- المشاريع المتوقفة 34- المشاريع الوهمية 35- القروض المالية 36- شبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة37- الاعلام والمواقع الالكترونية 38- شبكات التواصل الاجتماعي 39- ملف النازحين 40- الاتجار بالبشروعقد مجلس النواب العراقي، أمس السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح، لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن مجلس النواب عقد جلسته في بناية المجلس الوطني السابق (في منطقة العلاوي وخارج المنطقة الخضراء).وناقشت الجلسة توحيد جهود السلطات لمكافحة الفساد الاداري و المالي بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس ديوان الرقابة المالية / وكالة، ورئيس هيأة النزاهة / وكالة.

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