2019/03/10 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RwE9JVuCJCY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المجلس الاعلى الاسلامي يحي ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم - تقرير حيدر الجبوري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المجلس الاعلى الاسلامي يحي ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الحكيم - تقرير حيدر الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).