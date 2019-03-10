المركزي العراقي: 138.5 مليون دولار مبيعات العملة بمزاد الأحد

2019/03/10 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: بلغت مبيعات العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي في المزاد المنعقد اليوم الأحد، 138.55 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد يوم الخميس الماضي والبالغة 135.79 مليون دولار، لترتفع بقيمة 2.75 مليون دولار.





ووفقاً لبيانات البنك المركزي العراقي الصادرة اليوم الأحد، بلغ سعر الصرف 1190 ديناراً لكل دولار، في المزاد المنعقد بمشاركة 30 مصرفاً، إلى جانب شركة تحويل مالي واحدة.





وقال المركزي، إن المبيعات المنفذة اليوم هي نتائج يوم غد الاثنين، مبينا أن إجمالي البيع الكلي بلغ 166.13 مليون دولار.





وأضاف البنك في بيانه، أن حجم المبالغ المبيعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها 137.05 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 1.5 مليون دولار.





وتم بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج بسعر 1190 ديناراً لكل دولار، كما أن البيع النقدي سيكون بالسعر نفسه، بحسب البيان.





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