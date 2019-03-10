نائب: بغداد تحاول التهدئة مع اربيل ولا تنوي قطع رواتب موظفي الإقليم

2019/03/10 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، الأحد، عن مساع حكومية لتطبيق اتفاق تصدير نفط كردستان عبر سومو دون اي تصعيد، مشيرا الى ان بغداد لا تنوي قطع رواتب موظفي الاقليم في الوقت الراهن.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” الحكومة الاتحادية تسعى لبدء مفاوضات جادة مع اربيل لحل جميع القضايا الخلافية سيما […]

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