2019/03/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…عمل الجيش الاحتلال الصهيوني على ازالة السياج الشائك القديم المحاذي للجدار الفاصل الذي اقامته قبل مدة قبالة بوابة فاطمة وصولا حتى بلدة عديسة، في ظل اقفال الجيش اللبناني للطرق المقابلة للجدار الفاصل.وتتم ازالة السياج وسط اجراءات امنية مشددة اتخذها الجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل” في المنطقة، ويقوم العشرات من جنود الاحتلال بمؤازرة الجرافات بازالة السياج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..جيش الاحتلال يزيل السياج الشائك المحاذي للجدار الفاصل وسط اجراءات امنية alansaar.

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