الايزيديون وقدرهم مع الابادات الي متى؟

2019/03/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صباح چاچان الميرك بعد مرور خمسة سنوات على ابشع ابادة جماعية عرقيه، في احدث العصور العالمية تعرض الأيزيديون الي ابادة اخرى ،من نوعها وهي ابادة تكتيم الاصوات وموت الاعلام عن ما يجري في سوريا من ابادة النساء والاطفال المخطوفين لدى تنظيم داعش، واستخدامهم دروع بشرية ومن جهة اخرى البعض يخفيهم لديهم لاستفاده منهم وتجنيدهم ضمن […]

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