2019/03/10 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت الاجهزة الامنية فريقا مختصا لملاحقة مروجي اعلانات السلاح الالكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .وقال مصدر امني ان اليوم ان التشكيلات الامنية شكلت فريقا مختصا لتعقب مروجي اعلانات السلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعد ظاهرة مخالفة للقانون ويعاقب عليها القانون العراقي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل فريق مختص لملاحقة مروجي اعلانات السلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل فريق مختص لملاحقة مروجي اعلانات السلاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).