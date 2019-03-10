زيدان يثير التكهنات حول اقترابه من يوفنتوس بخطوة جديدة

2019/03/10 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زادت التكهنات حول اقتراب زين الدين زيدان من تولي مهمة المدير

الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، بخطوة جديدة قام بها مدرب ريال مدريد

السابق.

وأفادت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، أن زيدان كان في تورينو

مؤخرًا.

ولم يضيف ذلك سوى زخم إلى التقارير التي تفيد بأن زيدان سيكون

مدربًا ليوفنتوس في الموسم المقبل.

لقد كانت زيارة مفاجئة، كما تقول الصحيفة، وأوضح التقرير أن

نيكولا أمورسو لاعب البيانكونيري السابق، وزميل زيدان، نشر صورة على

"إنستجرام"، ظهر بها الفرنسي، حيث كان قد زار أحد أكاديميات كرة

القدم في تورينو.

وتتكهن الصحف الإيطالية بأن زيدان سيكون خليفة ماسيمليانو

أليجري، حيث أنه من المتوقع رحيل المدير الفني الحالي للسيدة العجوز

بنهاية الموسم.

يذكر أن أليجري تحدث عن مستقبله وإمكانية إقالته وتعيين

زيدان، ووصف ذلك بـ"الجنون"،

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