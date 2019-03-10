2019/03/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام اثيوبية: ضحايا الطائرة الإثيبوية المنكوبة ينتمون لـ 33 دولة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضحايا الطائرة الإثيبوية المنكوبة ينتمون لـ 33 دولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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