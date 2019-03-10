شرطة كربلاء: القبض على متهمين متخصصين بسرقة الحقائب النسائية

2019/03/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز مكافحة أجرام كربلاء من إلقاء القبض على متهمين أثنين نتيجة لقيامهما بعدة سرقات مختلفة منها مبالغ مالية ودراجات نارية متنوعة في مناطق متفرقة من المدينة، حسبما اعلنت قيادة شرطة كربلاء اليوم الاحد.وذكر بيان لأعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، ان "تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من إحكام قبضتها على متهمين اثنين اعترفا بقيامهما بسرقات مختلفة في عدة احياء من المحافظة،

وأضاف البيان، "بعد ان قدم أحد المواطنين إبلاغ الى قسم مكافحة إجرام كربلاء يدعي سرقة دراجته من قبل شخصين قامت مفارز مكافحة الإجرام بالبحث والتحري عن هذين المتهمين بعد ان صدر امر قضائي بحقهما والقبض عليهما بفترة قياسية".

ولفت البيان الى، انه "نتيجة الحس الامني العالي والتحقيق معهما اعترفا بإرتكابهما سرقات اخرى ومن بينها اعترافهما بسرقة دراجة نوع (تكتك) وحقيبة نسائية عدد اثنان الأولى في منطقة الأمن الداخلي والثانية في منطقة الحي العسكري من داخل احدى الدور اضافة الى انهما قاما بسرقة لابتوب وحقيبة من أحدى النساء المارة في قضاء الحر".

وكشف التحقيق مع المتهمين، حسب البيان، أيضاً عن قيامهما بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ من المال قدره مليون واربعمائة الف دينار عراقي في قاطع حي الحسين وكذلك سرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ من المال قدره اربعمائة الف دينار عراقي مع جهاز موبايل ضمن قاطع حي الحر فضلاً عن اعترافهما بسرقة ثلاثة دراجات نارية .

واكد البيان، انه "تم احالة المتهمان الى القضاء لينالا جزائهما العادل".



انتهى/ ع

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