2019/03/10 | 13:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نعرض اسعار صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي في البورصات في بغداد ومختلف المدن المحافظات.وحسب موقع "ابيش الدولار اليوم بالدينار العراقي" على " فيسبوك" هذه الاسعار خاصة بالمبالغ الكبيرة:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار لليوم الاحد) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد
120,000
كربلاء
120,050
اربيل
120,000
البصرة
120,100
النجف
120,050
السليمانية
120,075
كركوك
120,125
الموصل
120,150
ميسان
120,200
الرطبة
120,250
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار صرف الدولار لليوم الاحد) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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