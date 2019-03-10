اسعار صرف الدولار لليوم الاحد

2019/03/10 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعرض اسعار صرف الدولار في مقابل الدينار العراقي في البورصات في بغداد ومختلف المدن المحافظات.وحسب موقع "ابيش الدولار اليوم بالدينار العراقي" على " فيسبوك" هذه الاسعار خاصة بالمبالغ الكبيرة:

بغداد

120,000

كربلاء

120,050

اربيل

120,000

البصرة

120,100

النجف

120,050

السليمانية

120,075

كركوك

120,125

الموصل

120,150

ميسان

120,200

الرطبة

120,250

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