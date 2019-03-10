2019/03/10 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت عشائر بني تميم، الغاء فقرة العشاء في آخر يوم من مجالس العزاء الخاصة بالوفيات.واظهرت وثيقة، صادرة عن عشائر “بني تميم” بمحافظة النجف بتأريخ (8 اذار 2019)، اطلع عليها “ناس”، اليوم (10 اذار 2019)، ان “العشيرة بمحافظة النجف قررت وبالاجماع الغاء فقرة العشاء الاخير في اي فاتحة كانت”.وطالبت، “افراد عشيرتها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عشائر “بني تميم” تلغي “عشاء اليوم الأخير” في مجالس العزاء NAS | موقع ناس الرسمي.

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