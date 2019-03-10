2019/03/10 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وجهت قيادة عمليات البصرة، الاحد، كوادرها برفع جميع الحواجز الكونكريتية من المحافظة.وذكر اعلام القيادة، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (10 اذار 2019)، أن “قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم جاسم نزال وجه برفع جميع الكتل الكونكريتية ضمن محافظه البصرة”.وأضاف البيان، أن “التوجيه يأتي استكمالاً لتوجيهات القائد العام للقوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد عمليات البصرة: لا حواجز كونكريتية في المحافظة بدءاً من اليوم NAS | موقع ناس الرسمي.

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