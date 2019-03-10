عودة 50 اسرة نازحة من مخيمات النازحين الى الأنبار

2019/03/10 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن خالد ابو ريشة، السبت، عن عودة 50 اسرة نازحة من مخيمات النزوح الى مناطق سكناها المحررة.وقال ابو ريشة في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية سمحت لـ 50 اسرة نازحة من مخيمات النزوح في العامرية والمدينة السياحية في الحبانية شرقي مدينة […]

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