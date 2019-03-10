2019/03/10 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الأحد، من أن الفساد المالي والاداري بات يهدد العملية السياسية في العراق برمتها، معتبرة أن من الواجب على من يتصدى لمحاربة الفساد الاطاحة برؤوس الفساد الكبيرة وليس بالذيول.وقالت النائبة عن الائتلاف ندى شاكر جودت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مجلس النواب منح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف العبادي يدعو للاطاحة برؤوس الفساد لا “ذيولها”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف العبادي يدعو للاطاحة برؤوس الفساد لا “ذيولها”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).