2019/03/10 | 14:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أعلنت اليوم امانة بغداد، الأحد، إعادة فتح شارع مغلق منذ العام 2003 في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد.وكشفت الأمانة في بيان لها، اليوم تابعته اليوم الثامن ، انه تم اعادة افتتاح شارع فرعي مغلق منذ العام 2003 يؤدي لشارع “14 رمضان” بمنطقة المنصور، وأضافت أن ” دائرة بلدية المنصور افتتحت صباح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لن تصدق افتتاح شارع مغلق في بغداد منذ 2003 ماهو واين يقع صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لن تصدق افتتاح شارع مغلق في بغداد منذ 2003 ماهو واين يقع) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لن تصدق افتتاح شارع مغلق في بغداد منذ 2003 ماهو واين يقع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).