2019/03/10 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مفتشية الداخلية تمنع اصدار جواز سفر لمواطنة بمستمسكات مزورة

10/03/2019 14:26:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية،اليوم الاحد، بمنع إصدار جواز سفر لمواطنة من دائرة جوازات الإعظمية بمستمسكات مزورة.

وذكر المكتب، في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مفرزة تفتيشية تابعة لمكتب تفتيش الأحوال المدنية والجوازات والاقامة اثناء قيامها بمهامها الرقابية في متابعة أداء دائرة جوازات الأعظمية تم ضبط معاملة لمواطنة كانت تروم ترويج معاملة إصدار جواز بهوية أحوال وبطاقة سكن مزورتين، وقد تأكدت اللجنة التفتيشية من أن المستمسكين مزورين من خلال مفاتحة الجهات المختصة والتي أكدت عدم اصدارها لهما".

وأضاف البيان، أن "مكتب المفتش العام اجرى التحقيق الإداري الأولي مع المواطنة والتي اعترفت بدورها عن دفعها مبلغ 300 دولار لإحدى المحاميات مقابل اصدارها تلك المستمسكات".

وأشار إلى، "إحالة المواطنة الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقها، والتحقيقات مستمرة في القضية لمعرفة المتورطين فيها لإحالتهم الى القضاء".

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