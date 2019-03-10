وايتكابس يرحب بلاعبه العراقي على طريقته الخاصة

2019/03/10 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رحب نادي فانكوفر وايت كابس الكندي، بلاعبه العراقي الجديد، علي عدنان، بعدما اعلن رسمياً ضمه على سبيل الاعارة حتى الصيف المقبل.ونشر النادي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وكتب عليه قائلاً: “اللاعب العراقي المولد، الاول في الدور الاميركي، الظهير الايسر علي عدنان في اعارة حتى نهاية شهر حزيران المقبل”.ومن المؤمل […]

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