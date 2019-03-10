محافظ صلاح الدين يطالب بانصاف سامراء لمكانتها التاريخية والدينية

2019/03/10 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ،اليوم الاحد،الحكومة الاتحادية بإنصاف مدينة سامراء وتخصيص ميزانية لتنفيذ الخدمات فيها بما يليق بمكانتها التاريخية والدينية والثقافية .

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