الكمارك: إعادة اصدار ثمانية حاويات انابيب بلاستيكية مخالفة أماراتية المنشأ

2019/03/10 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة امس السبت (٨ ) حاويات حجم (٤٠ ) قدم جاءت على متن الباخرة ( أكسبريس ) محملة بأنابيب بلاستيكية مخالفة ذات منشأ أماراتي .و ذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاحد، أن "الأرساليات وردت بدون اوراق رسمية و أستنادا لذلك أتخذت اللجان الكمركية في المنفذ الأجراءات القانونية بحقها وسيلت بالسيل الكمركي وأعادت اصدارها الى جهة القدوم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من مساء امس السبت عن اعادة أرسالية من مادة صدر الدجاج المجمد في منفذ ام قصر الجنوبي لعدم صلاحيتها للأستهلاك البشري في سلسلة من أجراءاتها الاحترازية التي تنفذها مراكزها الكمركية للحد من دخول المواد المخالفة للشروط الصحية و المواصفات القياسية المعتمدة.



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