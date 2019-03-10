2019/03/10 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – كركوك كشف مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي عن وجود تطور بشأن منصب محافظ كركوك، مشيرًا إلى أن ذلك سيُحسم داخل مجلس المحافظة.وقال الحديدي خلال حديث لـ”ناس”، اليوم ( ١٠ آذار ٢٠١٩)، إن “هناك تطورًا كبيرًا في ملف إيجاد الحلول الحقيقية والمناسبة لملف كركوك”، مؤكدًا أن “كركوك تخص أهلها، وهم أصحاب الحق في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار برهم صالح يتحدث عن آخر تطورات بشأن منصب محافظ كركوك NAS | موقع ناس الرسمي.

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