2019/03/10 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، السبت، جدول أعمال الجلسة المقررة يوم غد الاثنين، والتي تضمنت القراءة لمشروع قانون الكسب غير المشروع، وعدد من القوانين الأخرى.وذكر بيان صدر عن الدائرة الإعلامية تلقى “ناس” نسخة منه اليوم ( 10 آذار 2019) أن الجلسة ستتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قانون “الكسب غير المشروع” على طاولة البرلمان في جلسة غد NAS | موقع ناس الرسمي.

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