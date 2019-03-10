السيسي يعين مسؤولا عسكريا بارزا وزيرا للنقل

2019/03/10 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، عن تعيين اللواء أركان حرب، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، في منصب وزير النقل.وقال السيسي، خلال ندوة للقوات المسلحة: “من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه.كامل الوزير قال أنا تحت رجل […]

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