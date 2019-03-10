2019/03/10 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أندي روبرتسون ظهير أيسر ليفربول إن فريقه سيقاتل حتى النهاية للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وذلك بعد تعادله المخيب بدون أهداف مع إيفرتون في قمة مرسيسايد، أمس الأحد، ليخطف منه الغريم مانشستر سيتي الصدارة.

وتعادل ليفربول للمرة الرابعة في ست مباريات بالدوري ليتراجع للمركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة عن سيتي قبل تسع مباريات على النهاية.



وأهدر ليفربول تفوقه في الصدارة بفارق سبع نقاط على سيتي حامل اللقب.

وأبلغ روبرتسون وسائل إعلام بريطانية بعد أحدث انتكاسة لليفربول “سنقاتل حتى آخر رمق وحتى صفارة نهاية الموسم.



نحن من نطارد سيتي الآن والضغط كله بات على حامل اللقب”.

ولم يظهر سيتي بكامل قوته في الأسابيع الأخيرة لكنه مدد عدد انتصاراته المتتالية في الدوري إلى خمس مباريات بعد الفوز 1-صفر على وست هام يونايتد وبورنموث في آخر مواجهتين.

وأكد جوردان هندرسون قائد ليفربول هذه الرسالة سعيا للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 1990.

وقال لاعب الوسط “يجب أن نحافظ على ثقتنا في أنفسنا وأن نتحلى بالإيجابية.



سنتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى ولا يزال أمامنا بعض المباريات.



سنقاتل من الآن وحتى نهاية الموسم”.

والتعادل السلبي على ملعب جوديسون بارك كان ثالث مرة في أربع مباريات يخفق فيها ليفربول في هز الشباك حيث انتهت مباراة في دوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ وأخرى أمام مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز بنفس النتيجة.

وخالف ليفربول هذا الأمر في الفوز 5-صفر على واتفورد يوم الأربعاء الماضي وقال هندرسون إن ذلك الانتصار أظهر أن مهاجمي الفريق لا يعانون من أزمة ثقة.

وأضاف “تسجيل الأهداف هو أصعب مهمة في كرة القدم وطالما نصنع الفرص فإننا سنهز الشباك في النهاية.



يوم الأربعاء سجلنا خمسة أهداف ..



نعرف أن المباراة كانت على أرضنا لكننا نثق في قدرتنا على هز الشباك.



يتعين أن نتطلع للأمام.



إيفرتون من الفرق التي يصعب مواجهتها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صلاح أساسيا أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صلاح أساسيا أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).