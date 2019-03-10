العثور على جثة أحد عناصر الشرطة المحلية جنوبي كركوك

2019/03/10 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

أفاد مصدر امني، بالعثور على جثة احد عناصر الشرطة المحلية جنوبي كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، انه “تم العثور صباح هذا الیوم علی جثة تعود لاحد منتسبي شرطة الطورائ بٲسم ( م.



س.



س – 1993 ) داخل محطة وقود في ناحیة (تازة خورماتوو) جنوبي كركوك”.





وتابع، انه “تم فتح تحقيق بالقضية”، دون اعطاء المزيد من التفاصيل.





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