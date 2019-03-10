امطار غزيرة جدا هذه الايام شاهد توقعات الطقس وفق الخرائط الامريكية

2019/03/10 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية تكشف اليوم توقعات الطقس وفق خارطة الموديل الاميركي GFS، الاحد، إلى احتمالية هطول أمطار وفيرة على مدن الشمال نتيجة تأثر البلاد باندفاع منخفض جوي للمنطقة.جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه نشرها على فيسبوك وتابعته اليوم الثامن وأضاف، أن “نظرة مستقبلية للامطار المتوقعة من …

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