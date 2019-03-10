2019/03/10 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إضراب جزئي بين العاملين في الخطوط الجوية الجزائرية ..يتبع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إضراب جزئي بين العاملين في الخطوط الجوية الجزائرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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