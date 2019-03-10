غينيس: يابانية أكبر معمرة في العالم ما زالت تدرس الرياضيات

2019/03/10 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية أن امرأة يابانية، ما زالت تستمتع بدراسة الرياضيات وممارسة لعبة "عطيل"، اللوحية، هي أكبر معمرة في العالم ما زالت

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