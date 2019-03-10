بكل صراحة ظريف يحدد (شكل الحكومة العراقية ) كما تريدها ايران

2019/03/10 | 14:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، السبت، إن الولايات المتحدة أرادت تشكيل حكومة منافسة لإيران في العراق بعد سقوط النظام السابق بقيادة صدام حسين.جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم 9 آذار 2019، خلال فعالية في العاصمة طهران، بمناسبة ذكرى مقتل زعيم “المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق”، محمد …

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