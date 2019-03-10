مراسلنا: استهداف نقابة الصيادين ضمن غارات الاحتلال على قطاع غزة

2019/03/10 | 14:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على حاجز عسكري في منطقة غور الأردن في أريحا وسط الضفة الغربية.

وأفاد مراسلنا من غزة: “ما قام به الاحتلال الإسرائيلي في هذه الليلة هو استكمالا لما قام به خلال الثلاث أيام الماضية، جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن هذا القصف جاء ردا على هجوما صاروخيا من جنوب القطاع اتجاه المستوطنات”.

أما عن استهداف مقر نقابة الصيادين فبرره الاحتلال بأنه كان يستهدف قوارب تتبع حركة حماس.

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