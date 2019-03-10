توسعة أكبر بوابات العتبة الحسينية لمنع الإكتظاظ في ركضة طويريج

2019/03/10 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت الملاكات الهندسية والفنية في العتبة الحسينية المقدسة، المنفذة لمشروع توسعة ابواب العتبة عن تقدم الاعمال العمرانية في باب قبلة الامام الحسين عليه السلام.

وباب القبلة هو أكبر بوابات الصحن الحسيني الشريف ويقع في الجهة الجنوبية منه.وقال المهندس المشرف على المشروع سلام سعدون في بيان لاعلام العتبة "تواصل الكوادر الهندسية والفنية العمل بمشروع توسعة الباب، وهو المشروع الاخير لتوسعة ابواب الصحن الحسيني الشريف".واضاف "تم إكمال الجزء الكونكريتي للباب ليصبح الان بعرض 10 امتار بعد ان كان 3 امتار ونصف حيث تمت المباشرة بالتوسعة من خارج الباب نزولا الى الداخل وقد وصلت نسبة الانجاز الى 75%".وتابع "تمت المحافظة على الطراز الاسلامي من خلال استخدام الكاشي الكربلائي المعرق والمطعم بالذهب، وخط الآيات القرآنية الكريمة والزخارف الاسلامية".وكانت العتبة الحسينية المقدسة قد نفذت اعمال توسعة ابواب السلام والشهداء والزينبية والسلطانية.انتهى

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