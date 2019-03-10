النزاهة البرلمانية تكشف عن آليات يستخدمها عبد المهدي لمكافحة الفساد

2019/03/10 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الأحد، وجود أمل في محاربة الفساد، بعد جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة جهود مكافحة الفساد.

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