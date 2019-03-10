مساعدات طبية سعودية لمستشفى الغيضة باليمن

2019/03/10 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات طبية لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، بحضور مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة اليمنية عوض مبارك سعد ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في المهرة عبدالله العنقري وفريق إعلامي إيطالي.

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