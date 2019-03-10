2019/03/10 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني، أقدم على خطوة مفاجئة بتحدثه مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، ولكن باريس سان جيرمان يراقب أيضًا موقف النجم البرازيلي.واعترف كوتينيو بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحًا أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق (ليفربول) في إعادته.وأوضحت الصحيفة أن قرار كوتينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لن يسعد جمهور ليفربول الذي كان يدعمه بقميص الريدز، خاصة أن العودة إلى البريميرليج عبر بوابة الغريم الأزلي، يمثل خيانة لقلعة الأنفيلد.يذكر أن كوتينيو تعرض لصافرات استهجان من جماهير برشلونة في مباراة، أمس السبت، أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني، بسبب تراجع مستوى اللاعب البرازيلي في الموسم الحالي.انتهى ..



م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوتينيو ينوي ترك برشلونة والالتحاق بمانشستر يونايتد) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوتينيو ينوي ترك برشلونة والالتحاق بمانشستر يونايتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).