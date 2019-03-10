بيان من شركة

2019/03/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت شركة بوينغ المصنعة للطائرة الإثيوبية المنكوبة على الحادث الذي وقع صباح اليوم وأودى بحياة 157 شخصاً.

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