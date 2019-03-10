تعرف على جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

2019/03/10 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت المعلومات الأولية حول ضحايا تحطم الطائرة الإثيوبية صباح اليوم الأحد، بوجود قتلى من جنسيات إفريقية وغربية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة بين ضحايا الطائرة المنكوبة.

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